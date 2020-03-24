صندوق النقد الدولي: دول من الشرق الأوسط ووسط آسيا تواصلت معنا طلبا للدعم المالي لمواجهة تأثير كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الدول في الشرق الأوسط ووسط آسيا تواصلت مع الصندوق طلبا للدعم المالي لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد.