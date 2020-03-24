هبة عسكرية فرنسية للجيش اللبناني

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم فرنسا مساعدة عسكرية للقوات البحرية اللبنانية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن هبة فرنسية استثنائية مخصصة للقوات العسكرية اللبنانية وهي كناية عن 4 زوارق فرنسية حربية متطورة ستنضم إلى سلاح البحرية في ​الجيش اللبناني​.

وبحسب الصحيفة فإن السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ أشرفَ شخصيا على إجراءات تقديم الهبة العسكرية للجيش اللبناني.

وأضافت المصادر: "قامت إحدى البوارج الفرنسية بنقل الهبة العسكرية من قاعدة "تولون" العسكرية جنوبي فرنسا إلى العاصمة اللبنانية بيروت".