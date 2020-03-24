الإعلان عن موعد رفع القيود عن مدينة ووهان الصينية

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة منذ يوم 8 أبريل/نيسان القادم.

وجاء في بيان مقر ووهان لمنع انتشار الفيروس: "سيتم رفع إجراءات تحكم وإدارة مغادرة ووهان اعتبارا من منتصف ليل 8 أبريل/نيسان، وسيتم استعادة عمل وسائل النقل الخارجية تدريجيًا"، وأضاف البيان، كما ستلغى القيود على السفر في إقليم هوبي ابتداءا من 25 مارس/آذار".

هذا وتم عزل مدينة ووهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس التاجي في 23 يناير/كانون الثاني، وتم تعليق المواصلات في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات ومنعت الباصات ووسائل النقل المائي من دخول المدينة، بالإضافة إلى وقف عمل المطار ومحطات السكك الحديدية، ومنع على السكان من مغادرتها أو دخولها دون إذن خاص، كما أن الحركة حول المدينة محدودة للغاية.

وبحسب إحصائية جديدة، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.