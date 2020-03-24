كوبا تتخذ إجراءات وقائية بعد الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت الحكومة الكوبية، يوم أمس الاثنين، عن سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكومة الكوبية قررت إغلاق الحدود الكوبية ومنع المواطنين من المغادرة واعتبار البلاد مفتوحة فقط أمام الكوبيين والأجانب المقيمين بصورة دائمة في الجزيرة.

وشملت الإجراءات توقف عمل المدارس وتعليق عمل النقليات العامة في البلاد.

كما أعلن رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو، أن كل السياح الأجانب الموجودين في كوبا سيوضعون في الحجر الصحي داخل فنادقهم إلى أن يجدوا طائرة يغادرون على متنها، وذلك خشية تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، مشيرا إلى أن عدد السياح الأجانب في الجزيرة بلغ حوالي 32 ألفاً و500 سائح.

يذكر ان هذا الإجراءات تأتي بعد الكشف عن إصابة لأحد السياح بفيروس كورونا المستجد في كوبا.