تايلاند: إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

أعلن رئيس حكومة تايلاند، برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد ابتداء من يوم 26 مارس/آذار، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم بث تصريحات رئيس الوزراء للأمة عبر قناة "PBS" التايلاندية.

وقال تشان أوشا: "سنعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، في 26 مارس/آذار. وستدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ في اليوم نفسه، أي بعد غد".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين، يوم أمس الاثنين، أن البلاد رصدت 122 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 721.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 آذار/مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ14 ألف شخص.