فيديو... أشهر مصابة بفيروس "كورونا" تعلن تعافيها من المرض

انتصرت المصابة البريطانية بفيروس كورونا، تارا جين لانغستون، على المرض القاتل، وذلك بعد أن سبق ونشرت مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع حول العالم تظهر من خلاله معاناتها مع المرض.

وذكرت الأم البالغة من العمر 39 عاما، من داخل مستشفى هيلينغدون بغرب لندن، أنها بخير وتستطيع التنفس حاليا، وأنها لا تزال تتعافى من المرض، بحسب صحيفة "ديلي ميل.

ووصفت تارا معاناتها من مرض "كوفيد-19"، بأنها تشبه "وجود قطع من الزجاج في رئتيها".

Tara Jane Langston, 39 yrs old, was diagnoised with #Covid19. She took the video from an intensive care unit and warned people ‘not to take any chances’. She said: "If anyone still smokes, put the cigarettes down because I’m telling you now, you need your lungs." pic.twitter.com/NuAS68UJtw — Truth Wins (@TruthWi60348276) March 22, 2020

ونشرت الفيديو الشهير مباشرة بعد دخولها المستشفى وظهرت شاحبة الوجه وتعاني كثيرا عند محاولتها التنفس.

وأثارت حالة تارا قلقا بالغا، خاصة أنها لم تبلغ الـ40 عاما من العمر، وكانت تمارس الرياضة في حياتها اليومية.

وقالت تارا عقب الخروج: "لازلت في طريق الشفاء ولكنني أشعر بتحسن كبير. لقد تغلبت على كورونا".