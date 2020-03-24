رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024: من المرجح جدا تأجيل ألعاب طوكيو

قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، اليوم الثلاثاء، إن الصحة أهم من دورة الألعاب وأن تأجيل أولمبياد طوكيو هذا الصيف بات "من المرجح جدا" حدوثه، لكنه لم يطلب من المنظمين ذلك.

وأبلغ توني استانجيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، الإذاعة المحلية "اليوم الألعاب ليست الأولوية، بل الأولوية للصحة، وهكذا يساهم عالم الرياضة في التضامن الدولي".

وأعلنت كندا واستراليا عدم المشاركة في الألعاب الصيفية إذا لم تتأجل إلى 2021 بدلا من إقامتها في موعدها المحدد بين 24 يوليو/ تموز والتاسع من أغسطس/ آب.

وفي وقت سابق، قال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، وردا على سؤال بشأن أولمبياد طوكيو 2020، إنه يعتقد أنه سيتم اتخاذ قرار "قريبا جدا" بشأن مستقبلها.

وقال ريان "كلنا ثقة في أن الحكومة اليابانية واللجنة (الأولمبية الدولية) لن تمضيا قدما في أي دورة ألعاب إذا كانت ستشكل خطورة على الرياضيين والمتفرجين".