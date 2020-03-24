لجنة الصحة في الصين: خطر انتقال فيروس كورونا لا يزال قائما

قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد لا بد أن تظل في حالة تأهب فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا، إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج.

وأضاف مي فنغ، المتحدث باسم اللجنة في إفادة صحفية بحسب وكالة "رويترز"، "لا يمكن حتى الآن تخفيف أعمال الوقاية والمكافحة".

وفقا لبيان صادر عن غرفة عمليات الوقاية من تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه: "ابتداء من منتصف ليل 8 أبريل، سيتم رفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان وستتم استعادة حركة النقل الخارجية تدريجياً".

ويأتي تخفيف القيود بعد انعدام تسجيل إصابات جديدة في إقليم هوبي في 19 مارس/ آذار، بعد أن كانت تلك المقاطعة تسجل أعدادا كبيرة بشكل يومي.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تم عزل مدينة ووهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتم تعليق وسائل النقل في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات والعبارات والحافلات ووسائل النقل المائي، إضافة إلى المطارات ومحطات السكك الحديدية، وحظر على السكان مغادرة المدينة بدون إذن خاص، وتم دخولها وفقًا لنفس المبدأ.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 16 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.