وزير المالية الفرنسي: التأميم هو الملاذ الأخير

قال وزير المالية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أعدت قائمة بالشركات التي قد تحتاج إلى دعم الدولة تتراوح من ضخ رأس المال إلى التأميم التام.

وذكر برونو لو مير، لراديو "فرانس إنفو"، إنه لا يستطيع إعطاء أسماء الشركات المدرجة في القائمة، لكنهم يعرفون أنهم يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة.

وقال لو مير "من الواضح أن التأميم هو الملاذ الأخير، ولكنه شيء لا نستبعده"، وشبه الأزمة الاقتصادية الحالية بالكساد العظيم عام 1929.