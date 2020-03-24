تركيا تفرض قيودا على عدد المشترين في المتاجر والركاب في الحافلات

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المشترين في متاجر البقالة، والركاب في الحافلات، في تركيا محدود منذ اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أنقرة - سبوتنيك. وحسب تعليمات وزارة الداخلية التركية، سيتم السماح للمشترين بدخول المتاجر بمعدل لا يزيد عن مشتر واحد لكل 10 أمتار مربعة من إجمالي المساحة التجارية، في حين أن مواعيد عمل محلات البقالة ومحلات السوبر ماركت ستقتصر على 12 ساعة في اليوم من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

هذا وسيُطلب من المتاجر أيضًا وضع تحذيرات للزبائن الذين ينتظرون الدخول خارج المتاجر بشأن ضرورة ألا تقل المسافة بين عميل وآخر عن متر واحد على الأقل.

كما تنص التعليمات على أنه يجب ألا يزيد عدد ركاب الحافلات التابعة للبلديات والحافلات التي تقوم برحلات بين المدن عن نسبة 50 في المئة من سعة المركبة، وذلك بشرط ألا يحتلون المقاعد المجاورة للسائق.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق المقاهي والحانات والصالات الرياضية وحمامات السباحة والأماكن العامة الأخرى، كما تم فرض حظر على إجراء المسابقات الرياضية وأداء الصلاة الجماعية في المساجد.

إلى ذلك، أكد وزير الصحة التركي، فهرتين كوكا، أمس الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد قد ارتفع من 1256 إلى 1549، والوفيات - من 30 إلى 37 شخصا.