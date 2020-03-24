"سأقبض عليك"... السلطات الإيطالية تفقد الصبر وسط تفشي فيروس كورونا... فيديو

فالكثيرون لا يلتزمون بتعليمات حظر التجول في إيطاليا، لذا قام رؤساء البلديات ومحافظو المدن الإيطالية بتصوير مقاطع لتوعية الشعب.

وانتشرت مقاطع فيديو لتصريحات المسؤولين بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال العمدة غوالدو تاديمو على صفحته بفيسبوك بجدية، "إلى أين أنت ذاهب مع هذه الكلاب التي لا بد أنها مصابة بالتهاب البروستات؟... عليك البقاء في المنزل".

ونشر عمدة مدينة باري، أنطونيو ديكارو، مقطع فيديو وهو يمشي على الشاطئ ويطالب المواطنين بالعودة إلى منازلهم وقال، "حتى أنه اضطر إلى مقاطعة مباراة كرة الطاولة التي كانت تجري في ذلك الوقت لفعل ذلك".

"I stopped him and said, 'Look, this isn't a movie. You are not Will Smith in I Am Legend. Go home."

This is the updated compilation of Italian Mayors losing it at people violating #Covid19 quarantine. Yes, subtitles are accurate. pic.twitter.com/60V4Csuonb — 🌈 (@protectheflames) March 22, 2020

واستخدم عمدة مدينة لوتشرا، أنطونيو توتولو، كلمات بذيئة للتعبير عن غضبه لتجول الناس في الشوارع، "تبا لمصففي الشعر الذين يذهبون إلى المنازل لتصفيف شعر النساء لأي هدف تفعلون هذا؟ ألا تعلمون أن التابوت سيكون مغلق؟ ومن الذي سيرى شعرك المصفف في التابوت؟".

وقال عمدة مدينة مسينة، كاتينو دي لوتشا، "سأقول لك بوضوح غدا سأقبض عليك، ليس بعد سنة، غدا!".

وتعتبر إيطاليا الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بسبب مرض "كويد-19"، حيث وصل عدد الإصابات إلى 64 ألف حالة ووصل عدد الوفيات إلى 6077 حتى يوم أمس الاثنين 23 مارس/ آذار.