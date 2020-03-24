متاجر بريطانية تطبق قواعد جديدة للحد من تجمع الزبائن في وقت واحد

وضعت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء 24 مارس/آذار قواعد جديدة للحد من تجمعات الزبائن في محلات السوبرماركت، ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبدأت محلات السوبرماركت البريطانية في تطبيق قواعد جديدة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، في الحد من عدد العملاء في المتاجر في وقت واحد لفرض التباعد الاجتماعي الذي يحد من تفشي فيروس كورونا.

وطالب رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الاثنين البريطانيين بالبقاء في منازلهم لوقف انتشار الفيروس، وفرض قيود على الحياة اليومية لم يسبق تطبيقها في وقت السلم. ولكن سيظل يُسمح للناس بمغادرة منازلهم للتسوق للحصول على الضروريات الأساسية.

وقالت سلسلة سوبر ماركت "ويترز" الشهيرة إنه ابتداء من يوم الثلاثاء ستبدأ متاجرها ومحلاتها التجارية في الحد من عدد العملاءـ، وأوضحت أن تلك الحدود ستكون نسبية لكل فرع على حسب مساحته وعدد الراغبين في الدخول.

وأوضحت السلسلة أنه: "سيستخدم مديرو المتاجر حكمهم على أرقام العملاء وعندما يكون المتجر في وضع قادر على إدارة المسافات الاجتماعية، سيطبق سياسة الدخول والخروج".

ومن المقرر أن تستخدم سلاسل السوبرماركت "حراسا" لإدارة الطوابير خارج المتاجر، والتي سيتم فيها تذكير العملاء باحترام قاعدة الحكومة للمسافة الاجتماعية التي تتطلب من الأشخاص أن يبقوا بعيدين مترين على الأقل عن بعضهم البعض.

وتحد موريسونز، رابع أكبر مجموعة سوبر ماركت في بريطانيا، من أعداد العملاء.

قال متحدث: "لدينا علامات حول التباعد الاجتماعي في المتجر وعلى هذه العلامات تقول أننا قد نحد من وقت لآخر عدد الأشخاص الذين يأتون بالفعل".

وقالت سينسبري ، اللاعب رقم 2 في المتاجر البريطانية، إنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطط الحد من عدد العملاء.

يوم الاثنين، قامت شركة موريسون بتثبيت شاشات البرسبيكس الكبيرة في جميع عمليات السحب في جميع متاجرها لحماية العملاء وموظفي الخروج من بعضهم البعض.

تطلب جميع محلات السوبر ماركت من العملاء الدفع باستخدام البطاقة بدلاً من الدفع نقدًا، كوسيلة للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس.