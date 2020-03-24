وفاة رجل وحالات خطيرة حول العالم بسبب استخدام عقار "كلوروكين" لمعالجة كورونا

سجلت أول حالة وفاة في أمريكا بسبب استخدام عقار "كلوروكين" كعلاج ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

توفي شخص في ولاية أريزونا الأمريكية بعد تناوله عقار "كلوروكين" من دون إشراف طبي، فيما أدخلت زوجته العناية المركزة أيضا على أثر تناولها الدواء.

وبحسب "CNBC" سجل في نيجيريا العديد من حالات التسمم بعد تناول عقار "Chloroquine" دون استشارة طبية، بهدف علاج فيروس كورونا المستجد.

وكان علماء فرنسيون أكدوا أمس الاثنين، الوصول لنتائج إيجابية لدراسات سريرية لتأثير مزيج من دوائين هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

ووفقا لتقرير نشر في "مجلة انتيرناشونال انتيميكروبيكال أجينت" العلمية حتى الآن لا توجد أدوية خاصة لعلاج مرض كوفيد 19، علاوة على ذلك، أجريت العديد من التجارب السريرية لبيان تأثير الأدوية الحالية على فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن الدراسات أجريت على مجموعتين من الأدوية: المجموعة الأولى هي دواء وريدي له نشاط واسع مضاد للفيروسات يمنع تكاثر الفيروس عن طريق إنهاء نسخ الحمض النووي الريبي، والمجموعة الثانية هي العقاقير المضادة للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين.

وأظهرت نتائج الاختبارات على العقاقير التي أجريت على 36 مريضا بالغا أصيبوا بفيروس كورونا فعالية ضد نشاط الفيروس.

وأوضح العلماء أنه على الرغم من حقيقة أن مجموعة الاختبار كانت صغيرة جدا، ولتأكيد النتائج، من الضروري إجراء تجارب سريرية على نطاق واسع، فإن النتائج مشجعة للغاية.

ويستخدم عقار كلوروكين بشكل رئيسي لعلاج مرض الملاريا، وبدأت بعض الدول استخدامه لعلاج مرض "كوفيد 19" بعد تجارب سريرية أثبتت نجاعة العقار في القضاء على فيروس كورونا المستجد، لكن لم يتم اعتماد العقار إلى هذه اللحظة كعلاج رسمي للمرض، ولم يصدق عليه من "هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA" للاستخدام في علاج فيروس كورونا المستجد.