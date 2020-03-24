رومانيا... تسجيل ثامن حالة وفاة بفيروس "كورونا"

أفادت "مجموعة الاتصالات الاستراتيجية حول الوضع المرتبط بفيروس "كورونا" لدى الحكومة الرومانية"، اليوم الثلاثاء، بتسجيل ثامن حالة وفاة بالفيروس في البلاد.

كيشناو - سبوتنيك. ونقلت قناة "دي جي 24" الإخبارية التلفزيونية عن المجموعة: "في رومانيا، تم تأكيد 576 حالة إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن، بينما تم تماثل للشفاء 73 مريضاً في المجموع، توفي ثمانية أشخاص في رومانيا بسبب الإصابة بالفيروس التاجي".

وأعلنت السلطات الرومانية أمس الاثنين عن 576 حالة إصابة وست حالات وفاة.

وكان الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، قد أعلن في 16 آذار/مارس الجاري، فرض نظام الطوارئ في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا. وكانت سلطات البلاد قررت إلغاء الرحلات الجوية مع إيطاليا، إسبانيا. كما تم إلغاء الدروس في رياض الأطفال والمدارس، وتم حظر الأحداث الجماعية، وأغلقت مراكز التسوق والمطاعم، وتم فرض حظر التجول.

منظمة الصحة العالمة، صنفت يوم 11 آذار/مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16 ألف شخص وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.