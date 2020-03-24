بسبب كورونا... ارتفاع حاد بنسبة البطالة في إسرائيل

وبحسب نشرة لمركز الإحصاء المركزي، فهناك معطيات جديدة أظهرت ارتفاعا كبيرا في معدل البطالة داخل إسرائيل منذ بداية الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، وفق موقع غلوبس العبري.

وبحسب النشرة: "زاد عدد العاطلين عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي بنسبة كبيرة جدا، حيث تم تسجيل أكثر من 580 ألف عاطل جديد عن العمل بسبب الأزمة".

وتظهر البيانات أن 49% من العاطلين عن العمل في كورونا هم أصغر من 34 عامًا. وحسب التوزيع الجغرافي، يعيش 45% منهم في تل أبيب والمنطقة الوسطى.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الاثنين، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1238 بينهم 24 في حالة حرجة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة، أن "74498 شخصا في عزلة، وأن 5268 اختبارا أُجريت للجمهور في الـ 24 الساعة الماضية".

وأضافت أنه "من بين العدد الإجمالي للمرضى، تم تحديد إصابة 1144 في حالة طفيفة، وتم إدخال حوالي 600 منهم إلى فنادق في تل أبيب والقدس أو في عزلة منزلية، في حين أن 32 منهم في حالة جيدة".