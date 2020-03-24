كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة بـ"كورونا" خلال 64 يوما

أعلنت السلطات الطبية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 9037 حالة.

وبحسب سلطات الصحة العامة، اليوم تم تأكيد 76 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 9037 حالة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأشارت الصحة الكورية في إفادتها إلى تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة حاجز الـ9 آلاف بعد مرور 64 يوما من وقوع أول حالة إصابة في البلاد في يوم 20 يناير.

وبقي عدد حالات الإصابة المؤكدة عند حدود 8 آلاف في الفترة من 14 إلى 23 مارس.

ولفتت الصحة إلى أن من بين الـ76 حالة إصابة جديدة، كانت 20 حالة (26.3 %) قادمة من الخارج.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للتوزيع الجغرافي، جاءت 31 حالة في مدينة دايغو وحالة واحدة في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية، بينما جاءت 15 حالة في مقاطعة كيونغكي، و4 حالات في سيئول، وحالتان في بوسان، وحالة واحدة في كل من إنتشون ومقاطعة تشونغ تشيونغ الشمالية ومقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية.