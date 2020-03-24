فيروس كورونا يضم أول فنان عالمي لقائمة ضحاياه

أعلن، اليوم الثلاثاء، وفاة عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير، مانو ديبانغو، في فرنسا جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 86 عاما.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، بات أسطورة "الأفروجاز"، أول نجم عالمي يتوفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتوفي العازف الكاميروني صباح اليوم الثلاثاء داخل أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تقام مراسم الدفن في إطار عائلي، على أن يتم تكريم الراحل في أقرب فرصة ممكنة.

مانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" في عام 1972.

وسبق لديبانغو وأن اتهم مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من أسطوانته "ثريلر"، قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مالية.