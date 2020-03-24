فيروس كورونا يضم أول فنان عالمي لقائمة ضحاياه

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، بات أسطورة "الأفروجاز"، أول نجم عالمي يتوفى إثر إصابته بفيروس كورونا.
وتوفي العازف الكاميروني صباح اليوم الثلاثاء داخل أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.
Veteran Cameroon jazz star Manu Dibango dies after contracting coronavirus. #AFP #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/lNZWzvMJ5Y— AFP Photo (@AFPphoto) March 24, 2020
ومن المقرر أن تقام مراسم الدفن في إطار عائلي، على أن يتم تكريم الراحل في أقرب فرصة ممكنة.
مانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" في عام 1972.
وسبق لديبانغو وأن اتهم مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من أسطوانته "ثريلر"، قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مالية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)