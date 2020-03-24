إسبانيا تسجل 514 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 514 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في يوم واحد، ليصل عدد الوفيات إلى 2696 حالة.

كما بلغ عدد الإصابات بالفيروس نحو 39673 ألف، بعد تسجيل 6600 حالة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الصين وإيطاليا وأمريكا، والمرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا والصين.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 16 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.