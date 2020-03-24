متخصص في الشأن الإسرائيلي: نتنياهو يحاول كسب الوقت لتقليص فرص منافسه غانتس

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن ما يحدث في إسرائيل من صراعات ترجع إلى محاولات بنيامين نتنياهو، لكسب الوقت لتقليص فرص منافسه غانتس في تشكيل الحكومة.

وأشار مطاوع في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إلى أن نتنياهو يسعى لكسب الوقت لإجبار غانتس على قبول شروط إقامة حكومة وحدة وطنية.

وأضاف بقوله "رئيس الكنيست سيجبر بالنهاية على قبول رأي المحكمة العليا، إلا أنه سيحاول استغلال الوقت بإثارة خلاف قانوني".

وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي قائلا "خسارة إدلشتين موقعه كرئيس للكنيست يعتبر خسارة الليكود القوة أثناء المفاوضات، حيث سيطرح رئيس الكنيست الجديد القانون المنتظر المتفق عليه من منافسي نتنياهو وهو منع تولي أي منصب لمن توجه له اتهامات وفي هذه الحالة ينتهي نتنياهو سياسيا" .

كانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أمرت رئيس الكنيست بطرح تصويت في البرلمان حول قانون خاص يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب محاكمته في قضية فساد، والتصويت على اختيار رئيس جديد للبرلمان وذلك غدا الأربعاء .

وجاء التدخل القضائي النادر في الإجراءات البرلمانية عقب رفض رئيس الكنيست يولي إدلشتين إجراء تصويت في 25 مارس/آذار كان من المرجح أن يطيح به من رئاسة الكنيست وقانون خاص يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة.

وقال إدلشتين عضو حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إن أزمة فيروس كورونا والحاجة لتشكيل ”حكومة طوارئ وطنية“، سببين لتأجيل التصويت.