دولة أوروبية تحصل على 20 مليون كمامة طبية من الصين لمكافحة فيروس كورونا

أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحصل على 20 مليون كمامة طبية من الصين من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

فيينا– سبوتنيك. وقال كورتس، في مؤتمره الصحفي: "نعرب عن شكرنا للصين، على تقديمها 20 مليون كمامة طبية، ستحصل عليها البلاد وأول 5 ملايين ستصل هذا الأسبوع".

وأشار إلى أن الحكومة ستجري تقييماً للبيانات الإحصائية الموجودة في البلاد من أجل فهم مدى فعالية التدابير التقييدية وستخبر السكان يوم الجمعة القادم، عن تطور الأحداث.

وتقوم الصين بإرسال الملايين من الكمامات الطبية إلى دول عدة منها روسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وغيرها من الدول.