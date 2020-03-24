منظمة الصحة العالمية: من الممكن أن تتحول أمريكا إلى مركز لتفشي فيروس كورونا

صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك "تسارعا كبيرا جدا" في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصبح مركزا جديدا للمرض، قالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين "نرى الآن تسارعا كبيرا جدا في حالات الإصابة بالولايات المتحدة، لذا فإن ذلك الاحتمال قائم".

وتحتل أمريكا المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس/ آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة (وباء عالمي)، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 16 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.