رئيس وزراء اليابان يقترح تأجيل الأولمبياد لعام واحد

اقترح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في محادثة مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لعام واحد.

طوكيو - سبوتنيك. وقال آبي: "لقد أكدنا أنه لا يمكن إلغاء الألعاب الأولمبية . وبناءً على الاعتبارات أن يأتي الرياضيون إلى الألعاب الأولمبية في أفضل حال، وأن تكون منافسات آمنة بالنسبة للجمهور، اقترحنا التفكير في تأجيل الألعاب الأولمبية لمدة عام تقريبًا. وقال باخ إنه يوافق 100 بالمئة. اتفقنا على إجراء الأولمبياد والألعاب الأولمبية للمعاقين في موعد أقصاه حتى صيف 2021...".

وقال آبي، أمس الإثنين، إن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خيارا إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب "بشكل كامل".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قالت إنها بدأت التجهيز "لخطط بديلة" لأولمبياد طوكيو 2020 ومن بينها التأجيل بعد اجتماع طارئ الأحد الماضي.

ولم يسبق إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية في وقت السلم لكن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالتفكير في إمكانية التأجيل قوبل بشعور من الراحة من العديد من شركائها ومن بينهم الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة وبعض اللجان الأولمبية الوطنية البارزة.