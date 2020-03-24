تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

أشارت الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" على الأراضي الأوروبية منذ بدء انتشار الفيروس.

وبحسب "أ ف ب" فقد أحصي رسميا أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في قارة أوروبا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جائحة مرض "كوفيد 19" آخذة في التاسارع بشكل كبير، حيث استغرق الفيروس 67 يومًا فقط للانتشار وتسجيل 100 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، ولكن خلال أربعة أيام فقط ارتفع عدد الإصابات من 200 إلى 300 ألف إصابة، بحسب "الانبندنت".

وأصر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على أن المجتمع الدولي ليس عاجزا وأنه "يمكننا تغيير مسار هذا الوباء".

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس/ آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة (وباء عالمي)، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 16 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.

وأظهر تقرير لوكالة "أ ف ب"، نشر الاسبوع الماضي، أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أوروبا تجاوزت عدد القتلى في آسيا للمرة الأولى.

وقالت الوكالة إن أوروبا سجلت، ما لا يقل عن 3421 حالة وفاة، مقارنة بـ 3384 حالة في آسيا، حيث كانت الصين المركز الأول لوباء أصاب أكثر من 194000 شخص على مستوى العالم وقتل 7873.