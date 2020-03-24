كوريا الجنوبية تقدم احتجاجا قويا على منهج دراسي جديد في اليابان

أصدرت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، احتجاجا قويا على موافقة الحكومة اليابانية لإصدار كتب مدرسية للمرحلة الإعدادية تتضمن ادعاءات الحكومة اليابانية حول جزر "دوكدو" وتشوه الحقائق التاريخية حولها.

وبحسب وكالة "يونهاب"، أوضحت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بشأن نتيجة مراجعة الكتب المدرسية اليابانية أنها تحتج بشدة على موافقة الحكومة اليابانية على إصدار الكتب المدرسية التي تحتوي مزاعم الحكومة اليابانية غير العادلة حول دوكدو، قائلة إن جزر دوكدو تعد جزءا لا يتجزأ من الأراضي الكورية تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي.

وأكدت قائلة: "نوضح مجددا أننا سنرد بشدة على ادعاءات اليابان غير الصحيحة بشأن جزر دوكدو".

وقالت الحكومة: "إن الحكومة اليابانية يجب أن لا تنسى روح الإعلان المشترك للشراكة بين البلدين في عام 1998، وخطاب 'كونو' في عام 1993، وخطاب 'مايزاوا' في عام 1982 من أجل إدراك دروس التاريخ وإظهار مسؤوليتها عن تعليم الأجيال القادمة".

في هذا الصدد، استدعى النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية، جو سيه-يونغ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية كوجي توميتا للاحتجاج على هذه القضية.