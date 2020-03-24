بلدان الاتحاد الأوروبي قد تمدد قرار تقييد السفر إلى الاتحاد

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أدالبر جانز، اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تمدد قرار حظر السفر غير الضروري، لمواطني الدول الثالثة، اعتمادا على الوضع المرتبط بانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

بروكسل - سبوتنيك. وقال جانز ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك": "بأن القرار اتخذ مبدئيا لمدة 30 يوماً، لكن يمكن تمديده تبعا لتطور الوضع".

وأضاف المتحدث بأن جميع دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، المدرجة ضمن منطقة شنغن، تقوم بتنفيذ القرار المتعلق بإجراءات تقييد السفر، ما عدى إيرلندا.

وأشار جانز إلى أنه "فيما يتعلق بآلية رفع هذه القيود، فإن الأمر يتعلق بقرارات منسقة على الصعيد الوطني، أي أنه يجب على كل دولة أن تتخذ هذا القرار. ولكن من الصواب أن يتخذ القرار بطريقة منسقة".

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منتصف الشهر الجاري، فرض قيود على السفر غير الضروري، إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. مستثنية من ذلك الأطباء والممرضين الذين يعملون على حل الأزمة، والدبلوماسيين وحاملي الإقامات الدائمة، ودخول وخروج السلع كالأغذية والأدوية وغيرها.