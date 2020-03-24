ألمانيا ترحب بقرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

رحب وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، بقرار تأجيل الأولمبياد في طوكيو لمدة عام على خلفية جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وغرد ماس عبر "تويتر"، قائلا: "تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام، وهذا قرار عقلاني، الصحة أكثر أهمية. بالرغم من أن هذا القرار سيكون مرا بالنسبة للعديد من الرياضيين، إلا أن خطر الانتشار الواسع لوباء الفيروس التاجي في الأولمبياد سيكون على الأرجح مرتفعًا جدا".

Olympia wird um ein Jahr verschoben. Das ist eine vernünftige Entscheidung. Die Gesundheit geht vor.



So bitter das für viele SportlerInnen ist: Das Risiko einer weiteren massenhaften Verbreitung der #CoronaPandemie bei #Olympia wäre zu groß. https://t.co/iLGdTgV6PV — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) March 24, 2020

​قال شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على فكرة تأجيل ألعاب طوكيو لحوالي عام واحد.

وتحدث آبي إلى الصحفيين، بعد اجتماع عبر الهاتف مع باخ وسط شكوك متزايدة حول مصير دورة الألعاب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت طوكيو استكملت استعدادات استضافة الأولمبياد عندما بدأ ظهور الفيروس حول العالم.

وبعد الإصرار لفترة طويلة على إقامة الأولمبياد في موعدها، قال آبي هذا الأسبوع إنه ربما لا يمكن تجنب التأجيل إذا لم يكن من الممكن إقامة دورة الألعاب "بشكلها الكامل".