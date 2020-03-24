تركوهم وحدهم"... العثور على نزلاء في دور لرعاية المسنين "موتى على أسرتهم" في إسبانيا

قالت وزارة الدفاع في إسبانيا إنه تم العثور على مسنين موتى على أسرتهم في دور لرعاية مسنين في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن "عسكريين ممن يساعدون في مكافحة انتشار وباء كورونا، عثروا على نزلاء دور لرعاية المسنّين دون من يرعاهم، وآخرين موتى على أسرّتهم"، بحسب موقع "bbc".

وسجلت إسبانيا 514 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في يوم واحد، ليصل عدد الوفيات إلى 2696 حالة.

كما بلغ عدد الإصابات بالفيروس نحو 39673 ألف، بعد تسجيل 6600 حالة جديدة في الـ24 الساعة الأخيرة.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الصين وإيطاليا وأمريكا، والمرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الصين وإيطاليا.

ومن جانبه أعلن الادعاء العام في إسبانيا فتح تحقيق بشأن الأمر، لمعرفة تفاصيل ما حدث في هذه الدور، ولماذا تركت هذه الدور دون رعاية.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت، يوم 11 مارس/آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة".