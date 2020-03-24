رئيس أولمبياد طوكيو: من غير الواضح من سيتحمل تكاليف التأجيل الإضافية

قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، إنه من غير الواضح من سيتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن تأجيل دورة الألعاب.

وستتأجل الألعاب إلى عام 2021 في أول تغيير لموعد دورة الألعاب في تاريخ الأولمبياد الحديث على مدار 124 عاما، مع تأثير وباء فيروس كورونا على آخر الأحداث الرياضية الدولية المفترض إقامتها في 2020.

قال شينزو آبي ، رئيس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على فكرة تأجيل ألعاب طوكيو لمدة عام واحد.

وتحدث آبي إلى الصحفيين، بعد اجتماع عبر الهاتف مع باخ وسط شكوك متزايدة حول مصير دورة الألعاب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت طوكيو قد استكملت استعدادات استضافة الأولمبياد عندما بدأ ظهور الفيروس حول العالم.

وبعد الإصرار لفترة طويلة على إقامة الأولمبياد في موعدها، قال آبي هذا الأسبوع إنه ربما لا يمكن تجنب التأجيل إذا لم يكن من الممكن إقامة دورة الألعاب "بشكلها الكامل".