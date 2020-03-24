الهند... عزل البلاد بشكل كامل لمدة 21 يوما بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستفرض إغلاقا تاما اعتبارا من منتصف الليل، ولمدة 21 يوما، لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف مودي في كلمة بثها التلفزيون: "سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم"، بحسب وكالة "رويترز".

وسجلت الهند حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و9 وفيات.

وكان أكثر من مليار شخص في الهند قد التزموا بيوتهم مع الإعلان عن حظر للتجوال على مستوى البلاد لمدة يوم واحد بهدف السيطرة على انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة الهندية إن الخدمات الضرورية فقط هي التي ستعمل في العاصمة نيودلهي و26 منطقة أخرى.

يأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد، وهي ثاني أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.