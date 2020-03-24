فرنسا... حظر بيع الكحول خوفا على العلاقات الأسرية أثناء الحجر الصحي

حظرت دائرة إنيس، الواقعة شمالي فرنسا، اليوم الثلاثاء، بيع الكحول بذريعة إضراره بالعلاقات الأسرية أثناء الحجر الصحي، وسط انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "أيسن نوفيل" المحلية، أن المرسوم الذي وقعه محافظ الدائرة، زياد خوري، ينص على أن بيع المشروبات الكحولية وتقديمها محظور بجميع محلات بيع التجزئة في المنطقة.

وجاء في المرسوم: "الهدف هو تجنب الإفراط في استهلاك الكحول خلال هذه الفترة (الحجر الصحي) وعدم الوقوع في حالة يتزايد فيها العنف المنزلي".

وبحسب الصحيفة، فقد توفي في هذه المنطقة الإدارية 22 شخصا جراء فيروس كورونا، 4 منهم فقط كانت أعمارهم تقل عن الـ70 عاماً، وأصغر مصاب كان عمره 62 سنة.