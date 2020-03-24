إيران ترفض طلب منظمة "أطباء بلا حدود" إنشاء مستشفى ميداني لمواجهة كورونا

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في تصريحات نقلتها الوكالة الإيرانية (إسنا)، اليوم الثلاثاء: "منظمة أطباء بلا حدود في فرنسا اقترحت إنشاء مستشفى ميداني في إيران يضم 48 سريرا لكننا نعتذر عن قبول ذلك".

وأضاف: "لدينا في إيران أكثر من 20 ألف سرير داخل المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا وهناك أسرة كثيرة فارغة"، لافتا: "لا يمكن لـ48 سريرا أن تحل مشكلة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 122 حالة وفاة جديدة إثر فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1934، فيما سجلت الصحة 1763 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 24811 إصابة.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، أكثر من 372 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 16 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.