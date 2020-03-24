تسجيل
15:38 GMT24 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    قصف العاصمة اليمنية صنعاء

    الخارجية الإيرانية: واشنطن ستجرب هزيمة جديدة في اليمن والخروج سيكون مذلا

    © Sputnik . Stringer
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003241044957523-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%84/

    أشارت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجرب هزيمة جديدة في اليمن وأن خروجها سيكون مذلا.

    وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قالت الخارجية، في بيان لها بمناسبة مرور خمسة أعوام على الحرب في اليمن "الولايات المتحدة ستجرب هزيمة جديدة في اليمن والخروج سيكون مذلا".

    وأشارت إلى أنه "ليس هناك حل عسكري للوضع في اليمن وأن الحل الوحيد هو الحوار".

    وزير الخارجية الإيراد محمد جواد ظريف في موسكو
    © Sputnik . Ilya Pitalyev
    ظريف: أمريكا وحلفاؤها عالقون في اليمن
    وأضافت "ندعو لوقف سريع لإطلاق النار وإدخال المساعدات ألإنسانية والتوجه لحوار بين اليمنيين".

    وأكدت الخارجية أن "طهران تدعم وحدة الأراضي اليمنية وترى أن الحلول السياسية كاتفاق ستوكهولم سيعيد الهدوء والسلام إلى البلد".

    يذكر أن الجيش الأمريكي قد قرر في وقت سابق سحب أعداد من قواته المنتشرة في الشرق الأوسط، على خلفية انخفاض التهديد الإيراني بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق، اللواء قاسم سليماني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إيران.

    وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال مسؤولون أمريكيون، إن الجيش الأمريكي بدأ سحب أعداد صغيرة من القوات المنتشرة في الشرق الأوسط، بعد أن خلص إلى أن التهديد بهجمات انتقامية من إيران، انخفض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

    وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 1000 جندي أمريكي قد غادروا المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، وأنه من المتوقع أن يغادر حوالي 2000 جندي في الأسابيع القادمة.

    انظر أيضا:

    إيران ترد رسميا على عرض أمريكا بشأن فيروس "كورونا"
    أمريكا تستهدف شركات صينية في جولة جديدة من العقوبات على إيران
    روحاني يؤكد مجددا أن إيران سترد على اغتيال أمريكا لقاسم سليماني
    أمريكا تخفض عدد جنودها في الشرق الأوسط على خلفية تفشي كورونا في إيران
    إيران توجه اتهاما "خطيرا" إلى أمريكا بشأن تفشي فيروس كورونا
    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الإيرانية, أخبار العالم, اليمن, أمريكا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس فلاديمير بوتين يزور مستشفى كوموناركا، المخصص لاستقبال المصابين بـكورونا، موسكو، 24 مارس 2020
    متحديا "كورونا"... بوتين يزور مستشفى للمصابين بـ"كوفيد-19"
    الولايات المتحدة تؤكد من جديد فرصة التحالف النفطي مع السعودية
    الولايات المتحدة تؤكد من جديد فرصة "التحالف النفطي" مع السعودية
    أكبر مصدرين ومستوردين للأسحلة في العقد الأخير
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك