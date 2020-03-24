أمريكا تمنح المراكز الطبية 100 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها منحت مئة مليون دولار إلى 1381 مركزا طبيا في مختلف أرجاء البلاد لتعزيز استجابتها لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن المراكز قد تستخدم هذه الأموال في تلبية الاحتياج للفحص والاختبارات وشراء إمدادات طبية وتعزيز قدرات تقديم الخدمة الطبية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، بحسب "روتيرز".

وتحتل أمريكا المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وقالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين: "نرى الآن تسارعا كبيرا جدا في حالات الإصابة بالولايات المتحدة، لذا فإن ذلك الاحتمال قائم".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ 42 ألف حالة وتوفي منهم 517 حالة، حسب آخر البيانات الصادرة يوم الاثنين.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألف.