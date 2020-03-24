الصين: أمريكا تحاول الآن التشهير بالآخرين والعثور على كبش فداء

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، إن الولايات المتحدة تحاول الآن التشهير بالآخرين وتمرير المسؤوليات والعثور على كبش فداء.

وأضاف "هذا أمر غير أخلاقي وغير مسؤول. أود أن أحث الولايات المتحدة مرة أخرى على التوقف الفوري عن التشهير بالدول الأخرى. كل ما عليها فعله هو التركيز على شؤونها الخاصة"، وفقا لما نشره موقع التلفزيون الصيني اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك ردا على اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصين بأنها لم تقدم المعلومات الكاملة حول فيروس كورونا بعد تفشيه في مدينة ووهان الصينية.

وقال بومبيو في تصريح لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن "المعلومات التي حصلنا عليها في البداية لم تكن مثالية، وأدى ذلك إلى الوضع الذي نواجهه اليوم وجعلنا نتأخر عن التطورات".

وأضاف الوزير أن ذلك يخالف طريقة العمل التي تتبعها واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل "بشفافية وانفتاح وتقدم المعلومات اللازمة".

وتابع: "نحن على ثقة بأنه كانت هناك معلومات كان من الممكن نشرها بشكل أسرع، وأنه كانت هناك معطيات كان من الممكن تقديمها لخبراء الصحة حول العالم".

وأعرب عن ثقته بقدرات الولايات المتحدة على التصدي لانتشار فيروس كورونا "بشكل أفضل من أية دولة أخرى في العالم".