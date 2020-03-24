ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 422 والإصابات إلى 8 آلاف

أعلنت وزارة الصحة البريطانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" إلى 422 والإصابات إلى أكثر من 8 آلاف إصابة.

القاهرة - سبوتنيك. وسجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 422، بينما وصل عدد الإصابات إلى8077.

وقالت الصحة عبر تويتر: "توفي 422 مريضا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا للأسف"، لافتة إلى أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 8077 حالة.

وقد فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالأمس إغلاقا عاما على البلاد من أجل السيطرة على سرعة انتشار الفيروس في بريطانيا.

ووضعت الحكومة البريطانية، اليوم، قواعد جديدة للحد من تجمعات الزبائن في محلات السوبرماركت، ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي الفيروس.

وبدأت محلات السوبرماركت البريطانية في تطبيق قواعد جديدة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، في الحد من عدد العملاء في المتاجر في وقت واحد لفرض التباعد الاجتماعي الذي يحد من تفشي فيروس كورونا.