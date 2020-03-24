الأمم المتحدة تدعو لوضع خطة "حرب" للقضاء على كورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى قادة مجموعة العشرين، إن مشكلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تتطلب إجراءات غير مسبوقة، وهناك حاجة لخطة شبيهة بـ"زمن الحرب".

وقال غوتيريش في رسالته: "سوف يتطلب القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إجراءات غير مسبوقة مثل خطة "زمن الحرب".

وأضاف "تتمتع قيادة مجموعة العشرين بفرصة استثنائية للتوصل إلى حزمة إجراءات قوية للقضاء على التهديدات المختلفة على خلفية تفشي فيروس كورونا".

وتابع "هذا من شأنه أن يظهر التضامن بين شعوب العالم، وخاصة مع أكثر الناس ضعفا".

كما دعا الأمين العام قادة مجموعة العشرين إلى رفع العقوبات التي تعوق إيصال المواد الغذائية والمساعدات الطبية إلى مختلف البلدان.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وباء كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) يمثل أزمة تؤثر على كل شخص في العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.