ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 554 إصابة

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 554.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للحكومة نشر على "تويتر": "في الوقت الحالي، تم تسجيل 554 إصابة مؤكدة بـعدوى "كوفيد 19" في جنوب إفريقيا ".

وجرى الإبلاغ يوم أمس الإثنين، عن 402 حالة إصابة بعدوى "كوفيد-19"

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، يوم أمس الإثنين، فرض الحجر الصحي لمدة 21 يوما في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، أشار إلى أن الحظر لن ينطبق على فئات معينة من الناس: على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن العاملين في المجال الطبي وخدمات الطوارئ والخدمات الأمنية، وكذلك أولئك الذين يشاركون في إنتاج وتوزيع وتوريد المواد الغذائية وغيرها من المواد الضرورية.