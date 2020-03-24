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    أطباء مستشفى كريمونا، الذين يكافحون مرض Covid-19 إيطاليا مارس 13 مارس 2020، كورونا

    هل يمكن لدم الناجين من فيروس كورونا علاج المرضى الجدد؟

    © AFP 2020 / Paolo Miranda
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (45)
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    تستعد المستشفيات لاختبار ما إذا كان علاج عمره قرن من الزمن -كان يستخدم لمكافحة تفشي الإنفلونزا والحصبة في الأيام التي سبقت اللقاحات، واستخدم مؤخرًا ضد السارس والإيبولا- سيعمل مع COVID-19 أيضًا، وهو استخدام الدم المتبرع به من المرضى الذين تعافوا.

    © REUTERS / POOL
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    وحسب "أسوشيتد برس"، فقد حاول الأطباء في الصين استخدام أول علاج لـCOVID-19 باستخدام ما تسميه كتب التاريخ "مصل النقاهة'' -المعروف اليوم باسم البلازما المتبرع بها- من الناجين من الفيروس الجديد "كورونا المستجد".

    والآن تنتظر شبكة من المستشفيات الأمريكية إذنا من إدارة الغذاء والدواء لبدء دراسات كبيرة على الحقن كعلاج محتمل للمرضى وكحماية مؤقتة تشبه اللقاح للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى.

    وقالت الوكالة الأمريكية إنه "ليس هناك ما يضمن أن الطريقة ستعمل".

    وقال الدكتور أرتورو كاساديفال من كلية الصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز لوكالة "أسوشيتد برس": "لن نعرف حتى نجرب ذلك، ولكن الأدلة التاريخية مشجعة".

    واعتمد كاساديفال على هذا التاريخ في تقديم طلب إلى FDA. وقال متحدث إن إدارة الأغذية والأدوية "تعمل على وجه السرعة لتسهيل تطوير وتوفير بلازما النقاهة".

    وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة حول هذا البحث الأخير عن العلاج كما أعدته "أسوشيتد برس".

    ما هو بالضبط هذا العلاج المحتمل؟

    قال الدكتور جيفري هندرسون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، الذي شارك في FDA مع كاساديفال: "قد يبدو الأمر وكأنه عودة إلى العصر الحجري''، و"لكن هناك سبب علمي جيد لمحاولة استخدام دماء الناجين".

    فعندما يصاب الشخص بجراثيم معينة، يبدأ الجسم في إنتاج بروتينات مصممة خصيصًا تسمى الأجسام المضادة لمحاربة العدوى. وبعد أن يتعافى الشخص، تطفو تلك الأجسام المضادة في دم الناجين -وبالتحديد البلازما، الجزء السائل من الدم- لشهور، وحتى لسنوات.

    وستختبر إحدى الدراسات المخطط لها ما إذا كان إعطاء دفعات من البلازما الغنية بالأجسام المضادة للناجين إلى مرضى COVID-19 المصابين حديثًا سيعزز محاولات أجسادهم لمحاربة الفيروس. ولمعرفة ما إذا كان يعمل، سيقيس الباحثون ما إذا كان العلاج أعطى المرضى فرصة أفضل للعيش أو قلل من الحاجة إلى أجهزة التنفس.

    ولكن هناك تحذير واحد: في حين أن عمليات نقل البلازما العادية هي الدعامة الأساسية للطب، نادرًا ما يمكن أن تسبب آثارًا جانبية ضارة للرئة.

    هل يمكن أن يفعل ذلك فعل اللقاح؟

    نوعًا ما، ولكن على عكس اللقاح، فإن أي حماية ستكون مؤقتة فقط.

    يقوم اللقاح بتدريب أجهزة المناعة لدى الأشخاص لصنع أجسام مضادة خاصة بهم ضد الجراثيم المستهدفة. سيعطي نهج ضخ البلازما الناس لقطة مؤقتة للأجسام المضادة لشخص آخر قصيرة العمر وتتطلب جرعات متكررة.

    ومع ذلك، إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن دراسة ثانية ستعطى حقن البلازما الغنية بالأجسام المضادة لأشخاص معينين معرضين لخطر كبير من التعرض المتكرر لـCOVID-19، مثل عمال المستشفيات أو المستجيبين الأوائل، قالت الدكتورة ليز-آن بيروفسكي من مستشفى Montefiore Health في نيويورك كلية الطب إن ذلك "قد يشمل دور رعاية المسنين عندما يمرض المقيم، على أمل توفير الحماية لبعض الأشخاص الآخرين في المنزل".

    وقالت بيروفسكي: "نحتاج إلى الأمرين بشدة. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على كسر حلقة نقل الفيروس ونحتاج أيضًا إلى أن نكون قادرين على مساعدة الأشخاص المرضى''.

    ما هو تاريخ هذا العلاج؟

    تم استخدام حقن البلازما بشكل أكثر شهرة خلال جائحة إنفلونزا عام 1918، وضد العديد من الأمراض الأخرى، مثل الحصبة والالتهاب الرئوي البكتيري، قبل ظهور اللقاحات والأدوية الحديثة.

    البحث منذ فترة طويلة سطحي. لكن في مجلة الاختبارات السريرية في وقت سابق من هذا الشهر، استشهد كاساديفال وبيروفسكي بأدلة على أن 1918 مريضًا بالأنفلونزا ممن حصلوا على الحقن كانوا أقل عرضة للوفاة. وأورد تقرير طبي عام 1935 بالتفصيل كيف أوقف الأطباء تفشي مرض الحصبة من اجتياح مدرسة داخلية باستخدام "مصل" من مرضى سابقين.

    ولا يزال يتم اتباع النهج القديم من حين لآخر لمعالجة تفشي الفيروسات المفاجئة مثل السارس في عام 2002، وفي عام 2014 عندما تم استخدام بلازما الناجين من فيروس إيبولا لعلاج مرضى آخرين خلال وباء غرب أفريقيا.

    وحتى خلال تلك التفشيات الأخيرة، لم يتم إجراء دراسات جادة على التقنية، لكن كاساديفال قال إن هناك أدلة على أن البلازما ساعدت.

    يعتقد كاساديفال أنه عندما لا يعمل، ربما يكون تم استخدامه بعد فوات الأوان. وحذر قائلا: "شخص ما في نهاية حياته، من الصعب جدا التأثير عليه".

    والطريقة الأكثر حداثة هي تحضير هذا النوع من الأجسام المضادة في المختبر، وهو شيء تعمل عليه Regeneron Pharmaceuticals وشركات أخرى.

    ويعد استخدام الدم من الناجين من COVID-19 نهجًا يتطلب العمل عليه بكثافة ولكن يمكن للباحثين البدء في تخزين البلازما بمجرد أن تعطي الهيئات التنظيمية الموافقة.

    كيف سيحصل الأطباء على البلازما؟

    تأخذ بنوك الدم التبرعات بالبلازما مثلما تأخذ التبرعات من الدم الكامل. يتم استخدام البلازما العادية في المستشفيات وغرف الطوارئ كل يوم. إذا كان شخص ما يتبرع فقط بالبلازما، يتم سحب دمه من خلال أنبوب، ويتم فصل البلازما وإعادة البقية إلى جسم المتبرع. ثم يتم اختبار وتنقية البلازما للتأكد من أنها لا تحتوي على أي فيروسات تنتقل عن طريق الدم وهي آمنة للاستخدام.

    بالنسبة لأبحاث COVID-19 ، سيكون الفرق هو من يقوم بالتبرع -الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس التاجي. وسيقوم العلماء بقياس عدد الأجسام المضادة في وحدة من البلازما المتبرع بها- وتجرى اختبارات يتم تطويرها الآن وليست متاحة للجمهور العام- حيث يكتشفون ما هي الجرعة الجيدة، وعدد المرات التي يمكن للناجين التبرع بها.

    ولا يشعر الباحثون بالقلق من العثور على متبرعين متطوعين، ولكنهم يحذرون من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لبناء مخزون.

    وقال بيروفسكي: "أتلقى عدة رسائل إلكترونية يوميًا من الأشخاص الذين يقولون: هل يمكنني المساعدة، هل يمكنني إعطاء بلازما لبلادي؟".

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