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18:25 GMT24 مارس/ آذار 2020
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب يدعو الكونغرس إلى تبني خطة إنعاش الاقتصاد

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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    دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس إلى تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا، محذرًا من أضرار المفاوضات الطويلة المدى بين الجمهوريين والديموقراطيين على العمال الأمريكيين.

    وكتب الرئيس الجمهوري، اليوم الثلاثاء، في إشارة واضحة لمطالب معينة قدمتها المعارضة الديموقراطية: "يجب أن يوافق الكونغرس على الخطة بعيداً عن الترهات اليوم".

    وحذر من أنه "كلما طال الوقت، ازدادت صعوبة إعادة تشغيل الاقتصاد. سوف يعاني عمالنا".

    إجراءات احترازية من تفشي فيروس كورونا في أمريكا
    © REUTERS / LINDSEY WASSON
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    منذ يوم الجمعة، يشارك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والديموقراطيون وممثلو البيت الأبيض في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة إنعاش عملاقة يمكن أن تحشد نحو 2000 مليار دولار، في حين يخشى من أن يكون أول اقتصاد عالمي قد دخل بالفعل فترة ركود.

    وكان من المقرر التصويت مبدئيًا على الخطة الاثنين، ولكن علقت الجلسة حتى الساعة 10 صباح الثلاثاء (2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش). ولم يحدد موعد للتصويت بعد.

    يقود وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين المفاوضات في الكونغرس بين الجمهوريين والديموقراطيين. وكان زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر متفائلا، مساء الاثنين، بشأن "تقدم" المفاوضات. ورفضت كتلته، الأحد والاثنين، إجراءات اقترحها الجمهوريون.

    وتطالب المعارضة التي استاءت من تجاوزات المستفيدين من خطة الإنقاذ خلال أزمة عام 2008، بشكل خاص إدارة ترامب بزيادة الإشراف على القروض الممنوحة للشركات الكبيرة والتي وفقًا لها تشبه هدايا مقدمة لقادتها. كما تريد تخصيص مزيد من الأموال للمستشفيات الأمريكية المهددة بسبب الوباء.

    وأكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين، صباح الاثنين، أن الإجراءات ستفيد العمال. لكنه أشار إلى "بند خاص" للنقل الجوي، مؤكداً أنه قطاع استراتيجي للأمن القومي للبلاد.

    بعد التصويت على الخطة في مجلس الشيوخ يجب أن تتم الموافقة عليها في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون قبل أن يوقعها الرئيس الجمهوري.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, فيروس كورونا
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