واشنطن تخصص 5 ملايين دولار لوكالة الطاقة الذرية لمكافحة كورونا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة خصصت 5 ملايين دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكتب بومبيو على تويتر: "يسرني الإعلان عن 5 ملايين دولار إضافية من طرف وزارة الخارجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: "سنهزم هذا الفيروس في بلدنا وسنقوم بدورنا لمساعدة الآخرين على احتواء الوباء في بلدانهم".

Happy to announce another $5 million in @StateDept funding for the @iaeaorg to help member states combat the #coronavirus. We will defeat this virus at home and are doing our part to help others contain the pandemic in their countries. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 24, 2020

وصرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك "تسارعا كبيرا جدا" في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وأن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصبح مركزا جديدا للمرض، قالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين: "نرى الآن تسارعا كبيرا جدا في حالات الإصابة بالولايات المتحدة، لذا فإن ذلك الاحتمال قائم".

وتحتل أمريكا المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.