وفاة ثالث إسرائيلي بفيروس كورونا وإصابة 1656 آخرين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن بفيروس "كورونا المستجد" المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليبلغ إجمالي الوفيات في إسرائيل ثلاث.

القدس – سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "توفي مريض يبلغ من العمر 87 عامًا بفيروس كورونا في مستشفى هداسا".

وأشارت إلى أن "عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1656، بينها 31 حالة وصفت بالخطيرة، و40 بحالة متوسطة".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردن، أعلن في وقت سابق، عن "إحراز تقدم تدريجي بهدف فرض إغلاق أوسع في إسرائيل في ضوء انتشار فيروس كورونا".

واضاف: "سنمضي قدما تدريجيا في فرض الإغلاق، وسنطلب من مئات الآلاف من الأشخاص عدم الذهاب إلى العمل، وستقسم إسرائيل إلى مربعات أمنية وستقوم الشرطة مع الجيش بفحص الأشخاص الموجودين في الخارج".

وقررت إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، بأنه من الممكن إقامة حكومة طوارئ في إسرائيل.