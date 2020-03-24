مكافحة الأمراض الأمريكية تسجل 44 ألف و183حالة إصابة‭ ‬بكورونا و544 وفاة

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، 44183 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 10779 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن إجمالي الوفيات ارتفع بواقع 144 حالة إلى 544.