ترامب يعلن استعداد أردوغان للاتفاق مع الأكراد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن استعداد نظيره التركي رجب أردوغان، للاتفاق مع الأكراد.

وقال ترامب على هواء قناة "فوكس نيوز": "مع تركيا وسوريا، سوف أعطيكم مثالاً. لقد قلت لأردوغان: وقّع على الاتفاقات واصنع السلام. هو لم يرغب، والأكراد لم يرغبوا... فوافق على هذه المنطقة الآمنة. فجأة بدؤوا القتال، وهناك دول أخرى انضمت. فقلت: وقّعوا اتفاقات. فقالوا: حسناً، سوف نبرم صفقة".

وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.