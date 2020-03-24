إصابة 3 جنود أمريكيين على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" بكورونا

أعلن مسؤولون في البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 جنود أمريكيين على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" في المحيط الهادي بفيروس كورونا المستجد.

وقال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي في مؤتمر صحفي إنه "الجنود الثلاثة حاليا في الحجر الصحي على متن حاملة الطائرات وسيتم نقلهم في وقت لاحق اليوم".

وأوضح أن "على متن السفينة حوالي 5000 فرد".

وفي السياق، قال رئيس العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي إن "السفينة كانت في آخر ميناء لها في فيتنام قبل نحو 15 يوما".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز"، عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، قولهم إن "هذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها الفيروس على متن سفينة حربية أمريكية في البحر".

وأضاف المسؤولون أن "هناك 5000 بحار على متن السفينة الحربية الضخمة، بما في ذلك الآلاف يديرون الجناح الجوي وعشرات حاملات الطائرات والطائرات الأخرى".

وردا على سؤال حول كيفية تأثير الحالات الإيجابية على العمليات، قال أحد مسؤولي البحرية إذا تحطمت طائرة، "عليك مواصلة المهمة".

وصرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك "تسارعا كبيرا جدا" في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي.

وتحتل أمريكا المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس.