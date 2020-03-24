أوروبا تعتزم مساعدة إيران بعشرين مليون يورو لمواجهة كورونا

أمستردام - سبوتنيك. وقال الناطق باسم المفوضية، بيتر ستانو، في بيان صحافي: "نحن نتعاون مع شركائنا في إيران لتقديم هذه المساعدات لأن إيران من أكثر الدول المتأثرة بالفيروس، نحن سنساعد إيران بمبلغ 20 مليون يورو".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي مستمر بمساعدة الدول المتأثرة بانتشار كورونا، مشيرا إلى أن جزءا من المساعدات لطهران سيتم تخصيصها للاجئين الأفغان هناك.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 122 حالة وفاة جديدة إثر فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1934، فيما سجلت الصحة 1763 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 24811 إصابة.

وتحتل إيران المرتبة الرابعة بعد إيطاليا والصين وإسبانيا من حيث عدد الوفيات بالفيروس.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، 400 ألف شخص، على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات نحو 17 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من شفي من الإصابة مئة ألف شخص.