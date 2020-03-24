عسكريون أمريكيون كبار يتوقعون استمرار تفشي فيروس كورونا لعدة أشهر

قال قادة بارزون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار في الولايات المتحدة قد يستمر لعدة أشهر، وأن الجيش سيواصل دعم جهود التصدي له ما دامت الضرورة تقتضي ذلك.

وأودى الفيروس بحياة ما يزيد على 660 شخصا في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 50 ألفا

وحسب "رويترز"، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما سئل خلال ملتقى حكومي عبر الإنترنت عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها التفشي وإلى متى سيواصل الجيش دعمه لجهود التصدي للفيروس: "أعتقد أننا في حاجة لأن نضع في خططنا استمراره لبضعة أشهر على الأقل، ونحن نتخذ جميع الإجراءات الوقائية للقيام بذلك".

وخلال الملتقى ذاته، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إنه في حين أن المدى الزمني غير واضح، فإنه بالنظر إلى تجارب بلدان أخرى، والتي قد تنطبق أو لا تنطبق على الولايات المتحدة، فقد يستمر التفشي حتى يوليو/ تموز.

وأضاف: "إذا كانت تنطبق، فإننا نعتقد على الأرجح استمرار التفشي حتى أواخر مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران... وربما أواخر يوليو/ تموز".