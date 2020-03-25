رئيس الوزراء الإيطالي يقرر زيادة الغرامات على مخالفي الحجر المنزلي إلى 3 آلاف يورو

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن قراره زيادة الغرامات المالية المفروضة على مخالفي الحجر المنزلي المفروض في البلاد.

روما - سبوتنيك. وقال كونتي في أعقاب اجتماع الحكومة، يوم الثلاثاء، إن الغرامات التي كانت عند مستوى 206 يورو حسب القرار السابق ستزداد إلى ما بين 400 و3 آلاف يورو.

وتعليقا على مدة سريان الإجراءات التي تم فرضها في إيطاليا لمنع انتشار فيروس كورونا، أكد كونتي أن قرار فرض حالة الطوارئ حتى 31 يوليو المقبل لا يعني بالضرورة أن القيود ستبقى قائمة حتى هذا الموعد.

وقال: "نحن على قناعة بأننا سنرفع القيود قبل 31 يوليو بكثير".

وأضاف أن الحكومة تضمن الإمدادات الغذائية والوقود، كما تمت الموافقة على تشريع لتنظيم أنشطة السلطات الخاصة بالإجراءات لمحاربة الفيروس، سيقدم رئيس الوزراء بموجبه تقريرا إلى البرلمان كل 15 يوما بهدف "زيادة الشفافية".

إيطاليا تعتبر الأكثر تضررا في العالم من الفيروس الذي انتشر على نحو متسارع في أرجاء البلاد، حيث بلغت الوفيات فيها أكثر من 6820 شخصا، كما اقتربت الإصابات من 70 ألفا، وفقا لموقع "ورلد أوميتر".

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 421 ألف إصابة، وأكثر من 18820 حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 108 آلاف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات ما يقارب 53 ألفا في الولايات المتحدة و39 ألفا في إسبانيا، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 196 دولة أخرى.



عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.