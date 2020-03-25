عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 700 شخصا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمسبب لمرض ( كوفيد - 19) في الولايات المتحدة، بلغت مساء الثلاثاء 53 ألف و600 حالة، والوفيات 703 شخصا.

واشنطن - سبوتنيك. هذا وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في آخر إحصائية لها 44183 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 544.



وتمثل هذه الإحصائية إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض (كوفيد-19)، الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 23 مارس/آذار، مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في اليوم السابق. وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 421 ألف إصابة، وأكثر من 18820 حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 108 آلاف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، واقتربت الإصابات من 70 ألفا في إيطاليا فيما بلغت يقارب 53 ألفا في الولايات المتحدة و39 ألفا في إسبانيا، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 196 دولة أخرى.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.