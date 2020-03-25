مجددا لا إصابات محلية في الصين وتسجيل 47 حالة قادمة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

وأضافت اللجنة الوطنية للصحة أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق.



وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية أمس بزيادة أربع حالات عن اليوم السابق.

وبذلك تعود الصين مرة إلى عدم تسجيل إصابات محلية، حيث ظلت 5 أيام بدون تسجيل أي إصابة حتى أمس الثلاثاء، الذي أعلنت فيه تسجيل 4 حالات محلية.

رغم أن الصين هي مرز تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره ولم تعد لديها أي إصابات تذكر مقارنة بدول مثل إيطاليا والولايات المتحدة، إذ يسجلان يوميا عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، ، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 196 دولة أخرى.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 421 ألف إصابة، وأكثر من 18820 حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 108 آلاف شخص.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.