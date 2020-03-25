نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ للتصدي لفيروس كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، حالة الطوارئ الوطنية مع دخول البلاد الإغلاق الكامل غدا الخميس، لمواجهة تفشي فيروس كورونا

قالت أرديرن في كلمة أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، لإعلان حالة الطوارئ "إنها حالة طوارئ للحفاظ على أسلوب حياتنا"، وفقا لرويترز.

وأضافت، " توقع زيادة كبيرة في معدل إصابات فيروس كورونا".

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 205.

يتبع...